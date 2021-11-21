ألاء خليفه

استكملت جامعة الكويت عقد انتخابات الجمعيات والروابط الطلابية مع إجراء انتخابات جمعية القانون بكلية الحقوق وجمعية العلوم الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية صباح اليوم، في موقع الجامعة بالشويخ.

وتواجدت "الأنباء" منذ الصباح لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومن داخل كلية الحقوق التقينا رئيس لجنة الطلبة ابراهيم الفيلكاوي الذب حيث أوضح ان اللجنة فتحت الساعة ٨ صباحا ومستمرة حتى الساعة ٢ ظهرا، مشيدا بالتزام الجميع بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي، لافتا الى ان التصويت جرى عن طريق البطاقة الجامعية .

وأوضح أن ٩٠٢ طالب قاموا بالتصويت من اصل ١٢٢٠ حتى الساعة ١٢ وربع ظهرا.

ومن جانبها ذكرت رئيسة اللجنة فاطمة الجزاف داخل لجنة الطالبات ( حقوق)، ان الاقبال كان جيدا جدا من قبل طالبات الحقوق على التصويت، لافتة إلى ان ٨٦٢ طالبة قمن بالتصويت حتى الساعة ١٢ ونص ظهرا من اصل ١٧٧٦ طالبة.

ومن داخل كلية العلوم الاجتماعية ذكر رئيس لجنة الطلبة حمد العبدلي، ان التصويت يعتبر جيدا منذ ساعات الصباح ووصل عدد الطلبة الذين قاموا بالتصويت ٤٢٠ من اصل ٧٧١ طالبا حتى الساعة ١٢:٤٥ ظهرا.

واشار العبدلي انه تم حرمان طالب من التصويت بسبب اعلانه للتصويت داخل اللجنة.

أما رئيسة لجنة الطالبات بكلية العلوم الاجتماعية افنان العوضي، اوضحت ان الاقبال هادئ جدا منذ ساعات الصباح الاولى، مشيرة الى ان ٤٦٥ طالبة قمن بالتصويت حتى الساعة ١ ظهرا من اصل ٢٤٣٧ طالبة.