عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية، ومجموعة من الاقتراحات برغبة.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اجتماع اللجنة اليوم كان بحضور كامل الأعضاء وكان من ضمن جدول الأعمال مناقشه اقتراح بقانون بشأن إنشاء مؤسسة البترول والطاقة المتجددة.

وبين أن اللجنة قامت بدعوة وزارة النفط وقيادات القطاع النفطي وديوان المحاسبة إلا أن وزير النفط اعتذر عن عدم الحضور بسبب استقالة الحكومة كما لم يحضر ممثلون عن القطاع النفطي ما أدى إلى تأجيل مناقشة الاقتراح لحين تشكيل الحكومة ومناقشه الوزير المعني بهذا الصدد.

وأضاف الحمد إن جدول الأعمال كان يضم 20 اقتراحا برغبة وتمت الموافقة على 17 اقتراحات وتأجيل 3 لمزيد من الدراسة.