استبعد وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد اليوم الاحدن ان تلجأ بلاده الى فرض الزامية اخذ اللقاح المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقال جافيد في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه "فيما يتعلق بإجبار السكان على اخذ اللقاحات لا اعتقد ان مثل هذا الامر سيتم مناقشته ابدا" معتبرا ان التطعيم يجب ان يظل خيارا ايجابيا واذا "تردد بعض الاشخاص سنعمل على اقناعهم".

وقال جافيد ردا على سؤال بشأن قرار النمسا جعل التطعيم اجباريا ان القرار يخص النمسا واي دولة اخرى تقرر ما تراه مناسبا لوضعها مشيرا الى ان مستوى التردد في اخذ اللقاح في بريطانيا متدن جدا مقارنة بعدد كبير من البلدان.