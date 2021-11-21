%93 من إيرادات البلاد النفطية حصلت في أول 7 أشهر فقط

علي إبراهيم

كشفت وزارة المالية عن أن الموازنة العامة للدولة حققت عجزا بقيمة 1.24 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي.



ووفقا لأحدث بيانات مالية صادرة عن الوزارة، بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي 9.58 مليارات دينار، بينما بلغت المصروفات والالتزام 10.8 مليارات دينار.



وحصلت الكويت نحو 93.1% من إيراداتها النفطية المقدرة عن العام كاملا خلال أول 7 أشهر حيث حصلت 8.49 مليارات دينار من أصل 9.12 مليارات دينار مقدرة للعام كاملا.