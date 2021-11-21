قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منخفضا جويا قوته بين 1008 - 1010 مليبار يتمركز مساء اليوم ويؤدي الى هبوب رياح جنوبية الى جنوبية شرقية (كوس) سرعتها بين 20 - 25كم/ساعة تتحول الى رياح شرقية (كوس مطلعي) تؤدي الى سقوط زخات متفرقة من الأمطار الخفيفة في نهار الاثنين لن تزيد كميتها على 1 - 1.5ملم.



وأضاف: تستمر هذه الأمطار الخفيفة حتى مساء غد. ولكن مع صباح بعد غد الثلاثاء تتحول الرياح الى شمالية غربية بين خفيفة الى معتدلة السرعة وتستمر الى نهاية الأسبوع فيكون فيها الطقس صحوا ومشمسا.



وزاد: بصورة عامة سيستمر الطقس الدافئ والمتوقع ان تكون درجة الحرارة بين 25 و27 وهي أعلى من المعدل بنحو 12 درجة، حيث ان معدل درجات الحرارة في مثل هذه الأيام هو 13، وهذا الدفء سيؤدي الى استمرار لبس الملابس الصيفية حتى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر.