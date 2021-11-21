عبدالكريم أحمد

خففت محكمة الجنح المستأنفة بحكم أصدرته اليوم، عقوبة مواطن شاب اتهم بالتشبه بالجنس الآخر وتعاطي مواد مخدرة.

وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي بحبس المتهم وهو أحد مشاهير برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 دينار، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابه مع تغريمه 500 دينار.

وكان رجال الأمن قد ضبطوا المتهم بعد الاشتباه به حيث كان لحظتها بحالة غير طبيعية ومتشبها بالجنس الآخر، وبإحالته إلى جهة الاختصاص أثبت محاميه عدم تعاطيه مواد مخدرة لحظة ضبطه، وبناء عليه تم الاكتفاء باتهامه بالتشبه واستبعاد تهمة التعاطي.