بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعازي إلى أسر شهداء الوطن الشهيد بدر مبارك حامد ذياب البريعصي والشهيد سعيد عواض عايد الرشيدي والشهيد سعود نايف جزاع الديحاني والشهيد مخلد جبيران شريد الديحاني والشهيد وليد مخلد حامد ذياب البريعصي والشهيد نايف محمل ضيف الله المطيري والشهيد فواز بطيحان دغيم المطيري والشهيد موسى ستار جابر خلف العنزي والشهيد نايف عواض عايد الرشيدي والشهيد خالد دعيج عبدالله خليفة الخالدي والشهيد سعد منصور محسن العجمي والشهيد بدر متعب عبيد راشد المطيري والشهيد فارس عبدالرحمن فارس المطيري والشهيد نايف خلف حويدر والشهيد صلاح حسين ساير العنزي والشهيد محمد حمود عبيد سليمان الهوله والشهيد محمد عبداللطيف عبدالعزيز الخراز والشهيد فارس محمد دحام جاحم العنزي والشهيد حسين علي جاسم الشمري الذين إحتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعازي مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعازي مماثلة.