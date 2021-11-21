قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة يوم السبت إن البلاد تخطط لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم، والتي من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات بتكوين، ليزيد من رهان البلد الواقع بأمريكا الوسطى على العملة المشفرة.

وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لبتكوين في السلفادور، قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية "سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022".

ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو كبير المسؤولين الإستراتيجيين في مزود تكنلوجيا سلسلة الكتل بلوك ستريم إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة ببتكوين لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.

صارت السلفادور في سبتمبر أيلول أول دولة في العالم تتبنى بتكوين باعتبارها عملة قانونية.