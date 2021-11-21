أعلن عشرات الآلاف من مستخدمي موقع بث الفيديوهات الشهير يوتيوب رفضهم لقرار الموقع إخفاء عدد مرات التصويت بخيار "لم يعجبني" على أي فيديو.

وكان الموقع قد أعلن قبل أيام اعتزامه إخفاء عدد مرات استخدام خيار "لم يعجبني" مع أي فيديو يتم بثه بهدف توفير بيئة "شاملة ومحترمة" لجل المستخدمين.

في الوقت نفسه سيظل في مقدور المستخدمين استخدام خيار "لم يعجبني" دون أن يعرفوا عدد المستخدمين الذين اختاروا نفس الخيار مع الفيديو، حيث لن يعرف العدد الفعلي سوى صاحب الفيديو فقط.

ومنذ إعلان الموقع عن هذه الخطة أعلن عشرات الآلاف من المستخدمين رفضهم لها . وكتب أحد المستخدمين تعليقا على فيديو الموقع لإعلان القرار يقول "إن هذه الخطوة لا تستهدف حماية مبدعي الفيديوهات وإنما تستهدف حماية الشركات ومؤسسات الإعلام". وحصل هذا التعليق على 14 ألف "أعجبني" وعدد غير معروف من "لم يعجبني".

في المقابل حصل فيديو موقع يوتيوب نفسه لإعلان القرار على 33 ألف "لم يعجبني" وهو ما يزيد على أربعة أمثال عدد "أعجبني" الذي حصل عليه.

ويقول منتقدو هذه الخطوة إنه في حين مازال يمكن للمستخدمين التعليق على الفيديوهات فإن إخفاء عدد مرات التصويت بخيار "لم يعجبني" على أي فيديو سيزيد من صعوبة تركيز الضوء على أي محتوى سيء أو مسيء.

كما رفض موقع يوتيوب اتهامات المستخدمين لهذه الخطوة باعتبارها تصل إلى فرض الرقابة على رأي المستخدمين وتسعى لحماية الشركات الكبرى.