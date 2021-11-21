يستخدم الفنان الأردني محمد سمارة الرمل والظل ليبدع لوحات فنية مميزة للغاية.

فبدلا من استخدام أسطح القماش العادية يضع سمارة عجينة من الرمل والغراء على إطارات خشبية يتركها بعد ذلك لتجف ثم يرسم عليها.

وعن نفسه قال لتلفزيون رويترز "محمد سمارة فنان تشكيلي يمارس الفن من فترة طويلة وبحب أشتغل بأشياء غريبة ومختلفة".

وأضاف "هلا في الوقت الحاضر بستخدم خامة جديدة هي الرمل، بستخدمه كخلفية، بدل تحضير اللوحة بالكانفاس يعني مثلا بتحضرو إلو طريقة الحين أنا بحضر بالرمل".

ويرى سمارة أن سطح القماش يمثل الأرض بينما هو يفضل أن يرسم ظل الناس أعلى طبقة من الرمل قائلا إن الظل يعكس شخصية الإنسان الفريدة، مضيفا "بستخدم ظلال، أنا بحترم الإنسان وبحب يكون زي ما هو ولكن أنا بستخدم ظله حتى يعطي تعبير أبلغ، أنت لما تنظر إلى ظل شخص يتبادر لذهنك أشياء كثيرة وتتخيل أشياء كثيرة فيوحي بشيء غريب يعني وعن الشخص نفسه".

ويستخدم سمارة (67 عاما) الرمل ليضيف زخرفة إلى لوحاته منذ السبعينيات.

وقال "المعارض اللي شفتها برة وجوة، خارجيا وداخليا يعني، ما شفت حد يستخدم هذا الرمل وكثير من الفنانين يعني بسألوني عن هاي الخامة وأنا ما بخفي شيء يعني بخبرهم يعني فعلا والخامة هاي جديدة وما حد تطرق لها".

ويعرض سمارة أعماله في بيته كما يُعلم المهتمين باستخدام تقنيته في الرسم.