أعلنت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية اليوم الأحد ان السفارة الاثيوبية لدى الكويت ستفتتح القسم القنصلي المؤقت لتسليم جوازات رعاياها بعد تجديدها ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع.

وأوضحت الإدارة في بيان أن التسليم سيكون في مقر نادي اليرموك الرياضي في منطقة مشرف خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الـ 12 ظهرا والفترة المسائية من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء.

وأفادت بأن تسليم الجواز الجديد سوف يقتصر على صاحب العلاقة أو الكفيل مصطحبين معهم جواز السفر القديم أو إيصال التسليم.