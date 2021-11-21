أعادت السلطات فتح منتجعات التزلج في شمال إيطاليا لموسم الشتاء بعد إغلاق طويل بسبب جائحة كوفيد-19، غير أن ارتفاع عدد المصابين في الآونة الأخيرة يزيد المخاوف من العودة إلى فرض القيود مجددا.

وقال فابيو ساكو رئيس كونسورتيوم سكايراما، الذي يضم العديد من المنتجعات في منطقة ترينتينو ألتو أديجي، إنه كان ينتظر إعادة التشغيل منذ مارس آذار من العام الماضي عندما فرضت إيطاليا الإغلاق.

وأضاف لرويترز "إنها حقا لحظة مثيرة"، تجتاح أوروبا موجة رابعة من الوباء الذي أجبر بالفعل النمسا، إحدى جيران إيطاليا، على إعلان الإغلاق الكامل. ولم تستبعد ألمانيا اتخاذ إجراءات مماثلة.

وشهدت إيطاليا أيضا ارتفاعا في الإصابات اليومية خلال الأسابيع الماضية، وخصوصا في بعض المناطق الشمالية حيث توجد العديد من منحدرات التزلج. ولا يزال عدد من يدخلون المستشفيات تحت السيطرة على الصعيد الوطني، لكن المشغلين على دراية بالمخاطر التي ربما تشكلها زيادة العدوى.

وقال ساكو "هناك بعض الشكوك والخوف بسبب الاتجاه التصاعدي للوباء، لكن المنتجعات في كونسورتيوم (سكايراما) وفي أنحاء ترينتينو مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات".