يستضيف الأردن المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بنسخته السادسة، بعنوان "إعادة بناء استراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل ومشاركة بشرية أفضل"، في الـ 24 من نوفمبر الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن المنتدى سيناقش التوجهات الجديدة لصناعة المحتوى بما ينسجم والتطورات الجديدة التي أحدثتها جائحة كورونا لضمان الحفاظ على تفاعل ومشاركة الجمهور، إضافة إلى مناقشة أفضل الاستراتيجيات التي تنفذها الشركات العالمية الأكثر نجاحاً في تسويق منتجاتها.

وأشارت (بترا) إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن توزيع جائزة "التواصل الاجتماعي العالمي"، وهي الجائزة الأولى من نوعها عالمياً، التي سيتم من خلالها تكريم المؤسسات والعلامات التجارية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي ضمن خططها التسويقية وتتبع طرقا إبداعية ومحتوى مبتكرا للتواصل مع جمهورها.

ومن أبرز المتحدثين في المنتدى، وزيرة السياحة الأردنية السابقة سوزان عفانة، ووزير الشباب السابق الدكتور فارس بريزات، أما من خارج الأردن السيناريست والمؤلف الدكتور مدحت العدل، ونائب رئيس شبكة "سي.إن.إن" ومسؤولة الخدمات العربية، كارولين فرج، والإعلامي اللبناني ريكاردو كرم.