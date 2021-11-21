أعرب عدد متزايد من البالغين الأمريكيين الذين ليسوا آباء بالفعل عن عدم رغبتهم في انجاب أطفال، مستشهدين بأسباب مثل الزهد في الأطفال أو عدم الاستقرار المالي أو عدم وجود شريك.

وأفاد استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث بأن 44 % من الأشخاص في الفئة العمرية 18 إلى 49 الذين ليسوا آباء بالفعل يقولون إنه من غير المرجح للغاية أو من غير المرجح على الإطلاق، أنهم سوف ينجبون يوما ما أطفالا، وهي زيادة بنسبة سبع نقاط مئوية عن الـ37 % الذين قالوا نفس الشيء في 2018، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء

يمثل مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي المميز الخاص بالرئيس جو بايدن الذي مرره مجلس النواب الجمعة، تحولا هائلا تجاه تعزيز الدعم للأسر التي لديها أطفال بعد عقود من إعانات حكومية خاصة بكبار السن.

غير أن أسباب عدم الرغبة في انجاب أطفال تباينت بشدة، فكان السبب الرئيسي الذي قدمه البالغون الذين ليس لديهم أطفال هو ببساطة أنهم لا يريدون انجاب أطفال. واشتملت الأسباب الأخرى المقدمة على أسباب طبية ومالية، فذهب للأولى 19 % من المشاركين في الاستطلاع و17 % للأخيرة.

واستشهد نحو 15 % من عدم وجود شريك، وقال 10 % إن عمر شريكهم هو السبب وألقى 9 % باللائمة على الوضع العالمي. وبالكاد واحد بين كل عشرين من العوامل البيئية بما في ذلك التغير المناخي كسبب وراء رغبتهم في عدم انجاب أطفال.

وبين البالغين دون الأربعين عاما الذين هم آباء بالفعل، لا يتوقع نحو الربع انجاب المزيد من الأطفال بسبب التكلفة المالية التي ينطوي عليها ذلك ، بينما يقول ثلاثة بين كل عشرة أنهم كبار جدا في السن.

اشتمل الاستطلاع على 3866 بالغا أمريكيا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عاما، وأجري في فترة 18 - 24 أكتوبر.