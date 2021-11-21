عُثر على جثث ثلاثة رجال فقدوا جراء انهيار طيني تسببت فيه عاصفة ممطرة في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، وفقا لما ذكرته شرطة الخيالة الكندية الملكية.

وكان هؤلاء الرجال من بين أربعة أشخاص أكدت الشرطة فقدهم بسبب الانهيار الطيني الذي اجتاح قسما من طريق سريع بالقرب من ليلويت في كولومبيا البريطانية يوم الاثنين.

ولا يزال البحث جاريا عن رجل آخر لكن الطقس والظروف المحلية يحولان دون ذلك.

فقد تسبب استمرار هطول الأمطار في حدوث فيضانات وانهيارات طينية وانزلاقات صخرية وإغلاق واسع النطاق لطرق سريعة في الجزء الجنوبي من كولومبيا البريطانية خلال الأسبوع الماضي.

وفي يوم الثلاثاء، عُثر على جثة امرأة في موقع الانهيار الطيني، لتصبح أول حالة وفاة مؤكدة بسبب الفيضانات الكارثية.