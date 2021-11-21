قال متحدث إن منتجع عالم ديزني الذي تديره شركة والت ديزني قرب أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية علق إلزامه بالتطعيم ضد كوفيد-19.

تأتي الخطوة تزامنا مع قرار لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن لقاحات كوفيد-19 في أماكن العمل، والذي يلزم الشركات التي تضم ما لا يقل عن 100 موظف بأن تطالب الموظفين بتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 أو أن تجرى لهم اختبارات أسبوعيا مع وضع غطاء للوجه في مكان العمل.

كانت قناة فوكس 35 التلفزيونية المحلية أول من أورد النبأ نقلا عن أحد أعضاء طاقم الممثلين في مجمع المنتجع.

كان متحدث باسم ديزني قد قال لرويترز في وقت سابق عبر رسالة بالبريد الإلكتروني "نعتقد أن نهجنا بالإلزام باللقاحات كان النهج الصحيح، إذ نواصل التركيز على سلامة وصحة أعضاء طاقم ممثلينا وزائرينا".

وأضاف المتحدث "في هذه المرحلة، تأكد بالفعل تلقي أكثر من 90 بالمئة من الأعضاء النشطين في طاقم الممثلين بفلوريدا للتطعيم بالكامل".

اجتمع مسؤولون تنفيذيون بشركة والت ديزني، إلى جانب مسؤولين بشركة يونايتد بارسل سيرفيس وآخرون، مع مسؤولين بالبيت الأبيض الشهر الماضي لمناقشة خطة بايدن بشأن الإلزام بتلفي لقاحات كوفيد-19 بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة ومتاعب سلاسل الإمداد.

كانت شركة والت ديزني قد جعلت التطعيم إلزاميا في 30 يوليو تموز لجميع موظفيها في الولايات المتحدة الذين يباشرون عملهم من الموقع، إذ تسببت السلالة دلتا شديدة العدوى المتحورة من كوفيد-19 في عودة وتيرة الإصابات للزيادة في ذلك الحين.