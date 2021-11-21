تعهدت فرنسا بتخصيص 9ر1 مليار يورو (2ر2 مليار دولار أمريكي) للمساعدة في تعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية، حسبما أفادت صحيفة "لو فيجارو" نقلا عن رئيس الوزراء جان كاستكس الذي أعلن الخطة

وتتضمن الخطة تجديد الفنادق والمطاعم والمرافق الأخرى لجعلها أقل تلويثا للبيئة، من خلال تعزيز سياحة الدراجات على سبيل المثال حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وأضاف كاستكس أن فرنسا تريد أن تجعل وظائف قطاع السياحة أكثر جاذبية.

ونقلت "لو فيجارو" عن جان- بابتيست ليموين، وزير الدولة لشؤون السياحة، قوله إن البلاد تريد أن تصبح الوجهة السياحية "الأولى المستدامة" بحلول عام .2030

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية بما في ذلك "أكور إس ايه" بعد أن قالت النمسا إنها ستفرض إغلاقا جديدا ولا تستبعد ألمانيا خطوة مماثلة وسط ارتفاع شديد في حالات كوفيد- .19 وفي حين أن قطاع الضيافة كان من أكثر القطاعات تضررا جراء الجائحة، إلا أن فرنسا كانت تخسر أمام وجهات مثل إسبانيا والولايات المتحدة حتى قبل جائحة كوفيد- .19