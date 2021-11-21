انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيزا العالمية ألفريد كيلي قرار شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" بعدم قبول الدفع ببطاقات الائتمان الخاصة بشركة فيزا الصادرة في المملكة المتحدة وتصفه ب "الغريب"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كيلي في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن تصريحات أمازون عن أن فيزا تفرض رسوما عالية على بطاقاتها هي "غير صحيحة".

وأضاف كيلي أن إعلان أمازون في 17 تشرين ثان/نوفمبر الحالي بوقف قبول بطاقات فيزا في المملكة المتحدة اعتبارا من كانون ثان/يناير 2022، هو بمثابة "تهديد لمعاقبة العملاء" وكان جزءا من "مفاوضات صعبة" مع شركة فيزا بشأن معدلات الدفع.

وذكرت فايننشال تايمز أن شركة "ماستر كارد" تفرض رسوما مماثلة لرسوم شركة "فيزا" في المملكة المتحدة، ولكن لم يتم وقف قبول الدفع بها من قبل أمازون.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الخلاف بين الشركتين يتجاوز مسألة الرسوم التي تفرضها فيزا على التعاملات ببطاقاتها الائتمانية، حيث ترى أمازون أنه من غير المعقول أن تفرض فيزا رسوما إضافية ضد الاحتيال.

وقالت أمازون هذا الأسبوع إنه لا يزال بإمكان عملائها استخدام بطاقات المدين الخاصة بشركة فيزا وبطاقات الائتمان الخاصة بشركتي ماستر كارد وأمريكان إكسبريس وكذلك بطاقات ائتمان فيزا الصادرة خارج المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها ستقدم لعملائها خصما قدره 20 جنيها إسترليني على عملية الشراء التالية، باستخدام طريقة دفع بديلة لبطاقات فيزا لتشجيع العملاء على اللجوء إلى طريقة دفع مختلفة.

وفرضت أمازون بالفعل رسوما إضافية لمن يستخدمون بطاقات ائتمان فيزا في سنغافورة وأستراليا.