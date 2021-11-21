أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده قد تصنع ملياري جرعة لقاح مضاد لكورونا المستجد "كوفيد-19" في عام 2022. وقال مانتوروف في تصريح لقناة "روسيا -1" التلفزيونية: "لدينا احتياطي من اللقاحات، وقد بدأنا ببيع هذا المنتج، ولدينا إمكانية لتصنيع ملياري جرعة في العام المقبل".

ومن جانبها، أكت وزارة الصناعة الروسية أن لديها بالفعل الإمكانيات التقنية للوصول إلى إنتاج ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. يذكر أن روسيا قد انتجت أكثر من 100 مليون جرعة لقاح للاستخدام المدني، وسيتم، بحسب السلطات الصحية الروسية، إنتاج 300 مليون جرعة إضافية بحلول نهاية العام الجاري.