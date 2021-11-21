أعلنت وزارة الثقافة القطرية إقامة الدورة الحادية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في الفترة من 13 إلى 22 يناير كانون الثاني 2022 تحت شعار (العلم نور).

وقالت جواهر البدر رئيس اللجنة الثقافية بالمعرض في بيان "شعار المعرض خلال الدورة المرتقبة يأتي منسجما مع توجه وزارة الثقافة بالتركيز على أهمية العلم والتعلم، وأيضا مع ما سبق من شعارات اتخذها المعرض خلال دوراته السابقة، والتي أعلت من قيم العلم والتفكر والتدبر والقراءة".

وأضافت "سيكون العلم بمختلف أنواعه محور العديد من الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة للكتاب في دورته الحادية والثلاثين إذ حرصنا خلال الدورة المرتقبة على تناول العديد من مواضيع العلم في الندوات والورش التي سوف يشهدها المعرض بالإضافة إلى فعاليات الأطفال".

كما أعلنت وزارة الثقافة القطرية اختيار الولايات المتحدة الأمريكية "ضيف شرف" المعرض في دورته القادمة.

وكان معرض الدوحة للكتاب انطلق عام 1972 تحت اشراف دار الكتب القطرية وأقيم كل عامين حتى 2002 ليتحول إلى مناسبة ثقافية سنوية واكتسب الصبغة الدولية بعد نجاحه في استقطاب عدد متزايد من دور النشر في كل دورة حتى وصل إلى 335 دار نشر في الدورة الثلاثين.