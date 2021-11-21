ينظم البرلمان العربي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى عربيا حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تحت عنوان "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2022 بجمهورية مصر العربية.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم أن أهمية هذا المنتدى تأتي من دوره في دعم ركائز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتوفير شبكة أمان مهمة وضرورية تسهم في معالجة ما تعرضت له الاقتصاديات العربية خلال جائحة كورونا، وتقديم الأفكار والحلول العلمية للخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الاقتصادية.

وفي هذا السياق، وبناء على توجيهات رئيس البرلمان العربي، فقد وقع المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مذكرة تفاهم تتضمن أسس ومتطلبات التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم هذا المنتدى المهم