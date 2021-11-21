قالت وزيرة ماليزية إن قرارات الاتحاد الأوروبي الجديدة للحد من المنتجات الغذائية والخشبية المرتبطة بإزالة الغابات سوف يكون تأثيرها محدودا على شحنات ماليزيا من زيت النخيل والأخشاب إلى التكتل.

وصرحت وزيرة الصناعات الزراعية والسلع زريدة قمر الدين بأنه في حين أن اللوائح الجديدة سوف تؤثر على الأرجح على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي حيث سيكون هناك المزيد من المتطلبات للوفاء بها، إلا أنها تنطبق فقط على المناطق المزروعة حديثا.

وقالت ردا على استفسار من وكالة بلومبرج للأنباء إن ماليزيا تركز على "زيادة إنتاجية المساحة المزروعة الحالية وليس على التوسع".

كما قالت زريدة إن ماليزيا ليست قلقة بشأن القواعد الجديدة، حيث اتخذت إجراءات استباقية لمعالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات.

وتلتزم الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، بالحفاظ على ما لا يقل عن 50% من غطاء غاباتها.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في تنظيم واردات فول الصويا ولحوم الأبقار وزيت النخيل والخشب والكاكاو والبن ، بالإضافة إلى بعض المنتجات المشتقة مثل الشوكولاتة والجلود والأثاث، في محاولة للحد من إزالة الغابات في العالم. ويشار إلى أن ماليزيا هي موطن لأقدم الغابات المطيرة في العالم.