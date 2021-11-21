قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومته تدرس اللجوء لاحتياطيات النفط الإستراتيجية في ظل زيادة أسعار الخام على المستوى العالمي، بحسب وكالة أنباء كيودو.

ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله، أمام مجموعة من الصحفيين في مدينة ماتسوياما: "نعيد النظر في الخطوات التي يمكن أن نتحرك بناء عليها، مع الأخذ في الاعتبار التعاون المحتمل مع الدول المعنية، وبينها الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات كيشيدا بعدما كشف رئيس الوزراء الياباني عن حزمة مالية بقيمة 56 مليار ين (491 مليار دولار) والتي اشتملت دعما للشركات التي تعاني من جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ينظر إلى مثل هذه الخطوات على أنها محاولة لتخفيف بعض من العبء الذي تواجهه مصافي النفط، في وقت يخشى أن تؤدي فيه تكاليف المواد الخام المرتفعة إلى زيادة أسعار الوقود.

ويتمثل أحد الخيارات المطروحة حاليا في بيع جزء من احتياطي النفط لاستخدامه في شكل دعم للحد من أسعار البنزين المرتفعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "أساهي" اليابانية في وقت سابق، مضيفة أن الحكومة تدرس أيضا احتمال خفض فترة استمرار احتياطيات النفط.

والحكومة مطالبة في الوقت الحالي بالإبقاء على احتياطي نفط يكفي لمدة 90 يوما، على الأقل، مقابل 70 يوما، على الأقل، في القطاع الخاص، بحسب أساهي.