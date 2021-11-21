أشارت تقديرات شركة توي الألمانية للسياحة إلى أن قطاع السياحة صار يشهد وضعا طبيعيا مجددا.

وفي تصريحات لصحيفة "هانوفريشه الجماينه تسايتونج" الألمانية ، قال رئيس توي ألمانيا، شتيفان باومرت:" نمر بوضع مختلف تماما عما كان قبل عام لأن الكثير من الناس تلقوا التطعيم اليوم".

وأضاف: "قد لا يكون مستوى التطعيم المرتفع الذي نتمناه، لكننا لن نشهد مرة أخرى التأثيرات التي شهدناها الشتاء الماضي".

ورأى باومرت أن الوضع سيكون بطبيعة الحال جيدا بالنسبة لقطاع السياحة حال أخذ التطعيم أكبر عدد ممكن من الناس، وقال إن شركته لا تقدم مطالب لكنها تحدد وجهتها حسب التعليمات في كل بلد سياحي.

ووصف باومرت وضع الحجوزات بالنسبة للعطلات الشتوية بأنه ليس سيئا وقال إن " رغبة الألمان في السفر لم تنقطع".

وأشار باومرت إلى أن العملاء صاروا يتأخرون في حجز رحلاتهم قبل بدئها بوقت وجيز مقارنة بذي قبل لأنهم يرغبون في التمهل تحسبا لأي تطورات " ونحن متفائلون للغاية بأننا سنتمكن في الموسم الصيفي المقبل من الوصول إلى مستوى ما قبل الجائحة".