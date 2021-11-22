أكد مدير معرض الكويت للكتاب العربي سعد العنزي أهمية مشاركة الكويت الرسمية بمعارض الكتاب في مختلف الدول العربية تعزيزا للحضور الكويتي والعلاقات الثقافية بينها وبين سائر المؤسسات الفكرية الرسمية والأهلية. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل تكريم الضيوف الرسميين الذي أقامته إدارة معرض تونس للكتاب في ختام المعرض الذي انطلق الأسبوع الماضي واستمر 10 أيام.



وقال العنزي إنه أجرى خلال وجوده في المعرض بدعوة من وزارة الثقافة التونسية وإدارة المعرض لقاءات ثقافية متنوعة، معربا عن سعادته بعودة الزخم والروح الى معارض الكتاب العربية. ورأى أن مشاهدة هذا المعرض بعد فترة من توقف المعارض بسبب جائحة (كورنا) كانت مبعث سرور الجميع، مبينا أنه كان حريصا على متابعة هذه التجربة الثقافية عن قرب والتي تصب في مصلحة العرب بشكل عام والكويت بشكل خاص. وأعرب عن أمله بعودة قريبة لمعرض الكتاب في الكويت وبحلة جديدة إيذانا بعودة الحياة الى طبيعتها بعد فترة طويلة من توقف معرض الكتاب. كما أعرب العنزي عن شكره لإدارة المعرض على الاستقبال الحافل واهتمامهم بالحضور الكويتي، مؤكدا حرصه الشديد على تمتين العلاقات الثقافية العربية بمختلف المجالات وعلى رأسها أعمال النشر وتوفير منصات مختلفة لمجالات التعاون الثقافي المتنوع.