أجرى البنك التجاري سحوباته الأسبوعية على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب»، حيث تم إجراء السحب يوم الأحد 21 الجاري في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.



وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: أولا: سحب حساب النجمة الأسبوعي الفائز بجائزة 5 آلاف دينار إبراهيم إسماعيل الغرير، ثانيا: سحب حملة «أكثر من راتب» الفائزة بجائزة تعادل راتب تصل لغاية 1000 دينار أبرار يعقوب حميد حسن. وأوضح البنك أن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغة 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، ومن مزايا هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 400 إلى 500 دينار أو قرض دون فائدة لفترة تصل إلى 4 سنوات ولغاية 70 ألف دينار.