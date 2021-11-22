نظم المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا ندوة تدريبية قدمتها المستشارة العالمية لثقافة العمل والمؤلفة والمتحدثة دون ميتكالف، بعنوان «التواصل الفعال بين فرق العمل عالية الأداء»، حيث أقيمت الندوة التدريبية في تشيرمانز كلوب بتاريخ 17 الجاري، ضمن جهود «المركز» المستمرة لتعزيز الثقافة المؤسسية وتنميتها، وذلك من خلال التواصل المفتوح والصريح وتمكين الموظفين من استثمار كامل إمكاناتهم.



وخلال الندوة التي نظمت حضوريا وعبر الإنترنت وشهدت مشاركة واسعة من قبل موظفي «المركز»، أوضحت دون الأهمية القصوى للتواصل الفاعل في بناء فرق عمل ناجحة قادرة على التواصل لتحقيق أداء عالي.



وقدمت دون العديد من الأفكار البناءة لتطوير مهارات التواصل، وركزت الندوة على فهم ردود الأفعال تجاه الآخرين، وأنه بغض النظر عن الخلفية الثقافية للأفراد، فإنه من المهم الارتقاء بأساليب مخاطبة الآخرين التي تقود إلى نجاح الفريق بشكل عام. وحصل المشاركون في الندوة على نسخ موقعة من كتاب دون ميتكالف بعنوان «دليل التواصل الصعب».



وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «المركز» بيتر كيلي: «في ظل بيئة العمل المتشابكة والمتخصصة، فإن خبراء «المركز» يدركون أن أحد أقوى عوامل نجاح الشركة هو التواصل بوضوح وشفافية خلال مسيرته على مدى 47 عاما، وذلك بهدف كسب الثقة الكاملة لعملائنا والمحافظـــة عليهـا».



وأضاف كيلي: «قد يكون التواصل الصريح في بيئة الأعمال أمرا غير مريح في بعض الأحيان، لاسيما عندما تتشابك مسؤوليات وصلاحيات العمل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل فاعلية التواصل والحوار حول القضايا الحرجة، ومن هذا المنطلق، تعد الندوة التدريبية المتميزة التي قدمتها دون ميتكالف إضافة مهمة إلى جهودنا الرامية لتحفيز موظفينا على التحلي بمهارات التخاطب والتواصل، والتحدث علنا لضمان التركيز على اهتمامات عملائنا في كل حوار داخل بيئة العمل».