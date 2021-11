أعلنت شركة solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصص في توفير خدمات الشركات، عن إطلاق تطبيق«Tajer» الحل المتكامل والمدعوم من قبل شركة Payzah، الذي يهدف لدعم المؤسسات بشكل عام، والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، من خلال توفير منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية. ويأتي العرض الجديد من خلال إحدى باقات solutions by stc المتنوعة من المنتجات التي تستهدف قطاعات الأعمال B2B ضمن مجموعة عروض الشركة الواسعة.



ويقدم تطبيق «Tajer» للعملاء مجموعة من المميزات المبتكرة والمتقدمة بما في ذلك المتجر الإلكتروني المصمم والجاهز للاستخدام، وبوابة الدفع الإلكترونية وخدمة نقاط البيع وأنظمة الدفع الإلكترونية أونلاين لتبسيط عملياتهم وتنفيذها بكل سهولة ويسر. وسيساعد الحل الجديد، الشركات في توفير الوقت والجهد الثمين من خلال نهج فعال من حيث التكلفة والذي من شأنه تسهيل رحلتهم نحو التحول الرقمي. ومن خلال هذه الخدمة سيتمكن أصحاب الأعمال من تتبع نفقاتهم وإيراداتهم أثناء تخزين فواتيرهم لتتبع المبيعات وإصدار الفواتير على الفور للعملاء عبر البريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل.



هذا، وأعربت solutions by stc عن فخرها بهذا المنتج وسعادتها بتقديم هذه المنصة المبتكرة لعملائنا، ونعتقد ان هذه الخدمة الجديدة ستفيد المؤسسات والشركات بشكل كبير كما ستوفر لهم العديد من الحلول المليئة بالمميزات.



وأضافت: «منذ تفشي الوباء، حرصت solutions by stc على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في طريقها نحو التعافي التدريجي والعودة إلى الحياة الطبيعية. وتماشيا مع هذا النهج، أطلقت الشركة مجموعة متنوعة من الحلول ذات القيمة المضافة».