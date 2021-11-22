أعلنت رئيسة المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ومؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي المباركي، أن المؤتمر الذي انطلق من الكويت في الفترة بين 16 و18 الجاري عبر منصة الذكاء الاصطناعي «Whova» العالمية، قد خلص إلى 10 توصيات مهمة، وهي:



1 - إنشاء بنك بيانات عالمي يضم الدول العالمية والدول الخليجية لأفضل التجارب والتطبيقات العالمية الناجحة القائمة على برامج الاقتصاد الحديث مثل برامج الابتكار وريادة الأعمال وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا لتبادل المعرفة والخبرات المتميزة.



2 - تعزيز نظم التعليم باستخدام الأدوات واستراتيجيات الابتكار الحديثة وتضمينها مع استراتيجيات التعليم المتنوعة نحو تطبيقات القرن الحادي والعشرين للتعليم الابتكاري.



3 - بناء منصة ابتكارية تعاونية قائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتشارك فيها جميع الأطراف من المؤسسات الأكاديمية والحكومة وصانعي السياسات ومراكز الفكر ومنظمات التمويل لمناقشة استراتيجيات النجاح.



4 - تطوير برامج تدريبية عالمية على المستوى الحكومي والخاص لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتركز على التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة، والتفكير الابتكاري نحو النمو الاجتماعي الذكي.



5 - وضع استراتيجية تعاون بين الجامعات العالمية والمحلية والإقليمية وأصحاب المهن، مثل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والبحثية لتسريع نقل وتسويق التكنولوجيا وتمكين الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة والرقمنة.



6 - تبني وربط مؤشرات أداء المحلية بالمؤشرات القياسية العالمية مثل مؤشر الابتكار ومؤشر ريادة الأعمال ومؤشر العلوم والتكنولوجيا لتمكين تقييم وتصنيف الأهداف الاستراتيجية والاستثمار المباشر في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.



7 - إنشاء مركز ريادة الأعمال والتكنولوجيا الخليجي تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يعنى بالنمو الاجتماعي والاقتصادي الذكي لرفع المؤشرات الخليجية وتمكين استراتيجيات الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وترسيخ الاقتصاد الرقمي الحديث وخلق قطاعات تكنولوجية جديدة.



8 - عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية الفعالة في مجال الابتكار وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من التقدم التكنولوجي العالمي.



9 - تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع من خلال دعم وتبني الإعلام استراتيجيات الابتكار وتطبيقاته الناجحة عبر المسابقات والاحتفالات والمبادرات والمنتديات مع الأسرة العالمية لدمج المبتكرين ورواد الأعمال والمخترعين مع المجتمعات المتقدمة والقدوات الناجحة.



10 - النهوض بخطط تأسيس كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال وتعليم فلسفته وتطبيقاته الناجحة حتى نواكب الدول المتقدمة في تطبيقاتها الناجحة ونحو التحول الرقمي للقرن الواحد والعشرين.