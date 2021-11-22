طلال بارا



هذه هي GV70 الفرد الجديد في عائلة صانع الفخامة الكوري «جينيسيس» والذي يسير بخطى واثقة في تنفيذ استراتيجيته الموضوعة منذ العام 2016.



اليوم عائلة «جينيسيس» من الطرازات الفاخرة تتوسع، ومع انضمام كل طراز جديد تثبت لنا هذه العلامة التجارية انها قادرة على المنافسة وبناء فلسفة خاصة بها تتمحور حول التصميم والمنتج والخدمة ونمط الحياة.



وبعد وصول الطراز الجديد كليا إلى الكويت، أتاحت لنا «جينيسيس» الشرق الأوسط وبالتعاون مع شركة شمال الخليج التجارية الوكيل المعتمد لعلامة «جينيسيس» في الكويت، لاصطحاب GV70 وإخضاعها لتجربة مطولة لاكتشاف متعة القيادة الفاخرة التي توفرها هذه السيارة.



لغة تصميم «الأناقة الرياضية»



البداية مع التصميم الخارجي، جينيسيس GV70 والتي تنتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي الديناميكية متوسطة الحجم، تجسد لغة جينيسيس التصميمية «الأناقة الرياضية» والتي رأيناها سابقا على طرازات: G90 وG80 وG70 وGV80 وحاليا على طراز GV70، وهو ما يتجلى بوضوح بتصميم شبك التهوية والإضاءة الأمامية والخلفية.



من الأمام تستقبلك GV70 بشبك أمامي ضخم بتصميم مستوحى من شعار «جينيسيس» ومصابيح رباعية أنيقة ذات صفين توحي بالسرعة والديناميكية، والتي تم ضبطها على ارتفاع الشبك نفسه، ليعكس الطابع الرياضي للسيارات الرياضية، كما تعزز الألواح الانزلاقية الموضوعة في الجزء السفلي من المصدات صورة السيارة الرياضية الجريئة والقوية.



أما التصميم الجانبي فيتميز بخط ينساب من فوق المصابيح الرباعية ويمتد بأناقة على طول جانب السيارة، مما يخلق تباينا كبيرا مع الرفارف الخلفية البارز، أما خط السقف الشبيه بالكوبيه الأنيق والمنحدر إلى جانب الخط المطلي بالكروم للعمود C، فيعكس الطابع الفريد لسيارة GV70.



في مؤخرة السيارة، تتميز المصابيح الخلفية بخطين من المصابيح الرباعية النحيفة للغاية، في حين تم ضبط جميع العناصر الوظيفية في المصد، مما يساعد في الحصول على أشكال واضحة ونقاوة استثنائية. يتميز الجزء الخلفي أيضا بعدد من تفاصيل التصميم الدقيقة - بما في ذلك مصد بتصميم نمط G-Matrix، وكاتم صوت رأسي فريد، وموزع بلون الهيكل مما يبرز المظهر الديناميكي لـ GV70.



مقصورة بتصميم نقي



لننتقل إلى داخل مقصورة GV70، والتي تركز على للسائق بالتفسير النهائي لمفهوم «جمال المساحات البيضاء» المستوحى من الهندسة المعمارية الكورية، مما يوفر أقصى درجات الراحة والاسترخاء، حيث حرصت جينيسيس على التخلص من الفوضى المرئية، والتركيز على خلق مساحة نظيفة وعصرية.



التصميم الداخلي يتشابه مع شقيقتها الكبرى GV80 بتفاصيل كثيرة تركز على الجودة مثل الكسوة الجدية الفخمة والزخارف المعدنية الفريدة من نوعها، مع وجود شاشة لمسية مقاس 14.5 بوصة تدعم تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي والتحكم الصوتي، مع شحن لاسلكي أسرع للهاتف النقال.



وتتميز المقاعد بتصميمها الأنيق، حيث تم استخدام جلد نابا الفاخر، بالإضافة إلى تنجيد راق بدقة متناهية وبأعلى درجة من الحرفية للمحافظة على ملمس الجلد الطبيعي، ويجسد هذا التنجيد الأناقة من خلال تناغم تفاصيل التبطين والخياطة الأنبوبية.



في الأمام يتقاطع خط رفيع من الكروم مع فتحات التهوية النحيفة في GV70 ويمتد للأبواب على كلا الجانبين ليخلق جوا راقيا يحيط بركاب السيارة، وفي المنتصف نجد قرصين دوارين الأول مخصص للتحكم بوظائف الشاشة، والآخر لناقل الحركة والذي يتميز بتصميم يشبه جوهرة مصقولة شفافة وأنيقة ومزخرفة بالحلي.



وتشكل الإضاءة المتموجة الأنيقة زينة داخلية بحد ذاتها، حيث تمتزج هذه الإضاءة الخافتة مع المواد الموجودة حولها لتمنح إحساسا عاليا بالأناقة.



وتزود GV70 بنوافذ خاصة لتوفر أفضل عزل للضوضاء الخارجية، مع لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تدعم تغيير الواجهة حسب تفضيلات السائق، وإضاءة محيطية ونظام التحكم في درجة الحرارة بشكل تلقائي.



القوة المحركة



ميكانيكيا، تزود جينيسيس GV70 بمحركين، الأول 4 سلندرات سعة 2.5 ليترات تيربو بقوة 300 حصانا وعزم دوران يصل إلى 422 نيوتن متر، يتسارع من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 6.4 ثوان أما السرعة القصوى فهي محددة إلكترونيا بـ 220 كلم/س.



إلى جانب محرك V6 مزدوج التيربو 3.5 ليترات بقوة 375 حصانا وعزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر لفئة سبورت الرياضية، ليتسارع من صفر إلى 100 كلم/س في 5.1 مع سرعة قصوى محددة بـ 250 كلم/س.



المحركان السابقان يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي للعجلات، ومع الترس التفاضلي الزلق الإلكتروني المحدود، يتم توزيع قوة القيادة للعجلات اليمنى واليسرى بشكل مناسب حسب سطح الطريق وظروف القيادة، مما يمنح تجربة قيادة مستقرة، وفي المواقف التي قد تكون فيها إحدى العجلات في وضع الخمول، مثل الدوران المفاجئ أو الانعطاف بسرعة عالية أو الانزلاق على طريق وعرة، يركز الترس التفاضلي الطاقة على العجلة المعاكسة.



واستنادا على معلومات سطح الطريق التي تتعرف عليها الكاميرا الأمامية ومعلومات خريطة الملاحة، يتم ضبط قوة التخميد لنظام التعليق تلقائيا لموازنة حركة السيارة. من خلال التعرف المسبق والاستجابة للمواقف التي قد يكون لها تأثير كبير على السيارة، مثل مطبات السرعة، فإن التعليق يوفر قيادة سلسة ومريحة.



الأمان والتقنيات



تقدم جينيسيس GV70 حزمة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل أنظمة تفادي الحوادث مع رصد البقعة العمياء ومساعد قيادة شبه ذاتي يعمل على الطرق السريعة عبر دمج مثبت السرعة المتكيف ونظام تثبيت السيارة في حارتها المرورية، بجانب وجود مساعد تغيير المسار، وذلك إضافة لنظام تأكيد هوية السائق عبر بصمة الإصبع لمنع السرقات ووجود تنبيه للتذكير بوجود ركاب في المقاعد الخلفية قبل غلق السيارة باستخدام أنظمة رادار حقيقية يلتقط حركات التنفس البسيطة في حالة ترك طفل نائم بالخلف.



نظام الدفع رباعي العجلات



من خلال التحري التلقائي عن حالة القيادة على أسطح الطرق الزلقة وغير المستقرة مثل الطرق الثلجية أو الممطرة، يقوم نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) بتوزيع القوة الدافعة الأمامية والخلفية والتحكم فيها بشكل فعال لتمكين القيادة المستقرة حتى في المواقف التي يصعب على السائق التعرف عليها، يتكون وضع التضاريس من أوضاع الثلج والرمل والطين، حيث يساعد كل وضع في القيادة المستقرة من خلال التحكم الشامل في المحرك والمكابح وناقل الحركة وقوة القيادة للتشغيل على الثلج أو الرمال أو الطين.