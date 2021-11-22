بيروت - بولين فاضل



لا يفوت الفيروزيون في 21 نوفمبر من كل عام أن يغمروا «قمر الحلوين» بباقة من التغريدات والتمنيات على منصة «تويتر»، وليس غريبا ولا مستغربا أن يتصدر هاشتاغ «فيروز_86» الترند مزهوا بأحلى الكلام لـ «جارة القمر».



واللافت هذا العام اقتران التمنيات للسيدة فيروز بتمنيات من وحي اللحظة السياسية في لبنان وغرق اللبنانيين في شتى أنواع معاناة أهل الأرض من فقر وجوع ومرض وعتمة وغلاء وذل وحرمان وعزلة مع أشقائه الخليجيين حتى أصبح البلد في قلب أتون يكوى كل لبناني شريف بناره، ولعل هذا ما فسر الانطلاق من تمني العمر المديد لفيروز الى تمنيات من نوع «يا ريت الله ياخد من عمر السياسيين في لبنان ويعطي فيروز»، فإلى هذا الحد بلغ قرف اللبنانيين من ساسة البلد وحكامه المتحكمين بمصائر الشعب، حد التمني أن يقصر الله في أعمارهم ليطيل في عمر فيروز التي وحدها تجمع ولا تفرق.



وككل عام، يستحضر عشاق فيروز كلمات خالدة من أرشيفها الغنائي ليدلعوا سفيرتهم الى النجوم في عيدها، فيصفوها بـ «زهرة تشرين» و«عصفورة الشرق» و«بيترا» و«الحلوة الحلواية» و«القمرة» و«قمر الحلوين» و«البنت الشلبية» و«عصفورة الشجن»، ولأن فيروز «بعدا على بال» كل اللبنانيين والعرب والصوت الأشبه بـ «الدهب الغالي» وبإسوارة العروس المشغولة بالذهب، ثمة من كتب قائلا: «إنها أجمل ما حصل في حياتنا وإنها أوطان وليست وطنا، نشتاقها لا نقدر نشوفها ولا نقدر نحكيها، وإننا كل سنة نحبها أكتر من سنة، ومن يوم ميلادها صار القمر أكبر« كما ثمة من كتب» نحتفي بها لنقول كم اننا محظوظون لنسبتنا الى عصرها، لنقول إنها مواساة لكل القلوب المكسورة في زمن الانهيارات، وإننا رغم الحزن المقيم، تصنع ساعات فرحنا القليلة، هي التي قالت في إحدى أغنياتها الرحبانية «يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا»، وفي أغنية أخرى لزياد «إيه في أمل».



فيروز في عيدها الـ 86 أحببناها تـ «نسينا النوم» ولا خوف أن ننساها طالما «عم تتلج الدني وتشمس الدني»، وسنظل بالتالي نحبها «تتخلص الدني».