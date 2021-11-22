أسدى فيورنتينا خدمة لنابولي وفتح الباب أمامه للانفراد بالصدارة بعدما ألحق بضيفه ميلان الهزيمة الأولى للموسم بالفوز عليه 4-3، فيما حسم قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي المواجهة القوية بين فريقه يوفنتوس ومضيفه لاتسيو بتسجيل هدفي الفوز 2-0 من ركلتي جزاء السبت في المرحلة 13 من الدوري الإيطالي. على ملعب «أرتيميو فرانكي»، عاد فريق المدرب ستيفانو بيولي وهو يجر خلفه ذيل الهزيمة الأولى للفريق اللومباردي في فلورنسا أغسطس 2015 والأولى هذا الموسم، وبخسارة ميلان الذي تخلف بثلاثية نظيفة قبل أن يعيده المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الى الأجواء بتسجيله ثنائية قلص بها الفارق الى 2-3، بقي نابولي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الهزيمة في «سيري آ» هذا الموسم. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، ارتدت المواجهة بين يوفنتوس ولاتسيو طابعا خاصا لأنها جمعت فريق «السيدة العجوز» بمدربه السابق ماوريتسيو ساري. واستحق فريق المدرب ماسيميليانو أليغري فوزه الأول في ملعب لاتسيو منذ يناير 2019، إذ عرف كيف يدير المباراة ويقفل الأبواب، معتمدا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الحارس الإسباني بيبي رينا رغم افتقاده خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا المصاب. إلى ذلك، عبر المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي عن خيبة أمله بعد تلقي فريقه الهزيمة الأولى في الدوري، وقال: «لقد كانت مباراة غير معتادة للغاية، لقد لعبنا جيدا في الشوط الأول ولم يكن يجب أن نخرج متأخرين بهدفين دون رد، ولكن هذه كرة القدم، لم نسجل الفرص التي سنحت لنا، وكان يجب أن ندفع ثمن الأخطاء»، مضيفا: كان يجب أن نكون مركزين أكثر وأن نسجل الفرص التي سنحت لنا، لم نكن حاسمين كفاية للحصول على نتيجة إيجابية.



انتصار سامبدوريا



كما تعادل فريق ساسولو مع ضيفه كالياري 2-2، وسجل هدفي ساسولو جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 37، ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي كالياري كيتا بالدي في الدقيقة 40، جواو بيدرو جلفاو في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. ورفع ساسولو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع كالياري رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وشهدت الجولة فوز فينيزيا على بولونيا 1-0، وسامبدوريا على ساليرنيتانا 2-0. ورفع فينيزيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز التاسع. ورفع سامبدوريا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير. إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان، حيث تجمع الأولى بين هيلاس فيرونا وإمبولي، فيما يستضيف تورينو نظيره أودينيزي في المباراة الثانية، وذلك في ختام الجولة الـ 13 للدوري الإيطالي.