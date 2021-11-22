استعرض الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الخطة التشغيلية للاستراتيجية التي يطلقها الاتحاد خلال الفترة المقبلة تحت عنوان «مواهبنا في مدارسنا» بحضور نجوم الجيل الذهبي في كرة القدم وكرة اليد والعديد من الشخصيات في مقر الاتحاد بمنطقة القادسية.



وأكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح دعم انطلاقة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «كل نجوم الرياضة الكويتية في الفترة السابقة كانوا مواهب واعتمدوا على انفسهم من خلال مجهود ذاتي ساهم في انضمامهم للأندية من خلال الكشافين ومنهم من شارك بكأس العالم في كرة القدم وكرة اليد، وهناك مواهب لم يتم اكتشافها وأعتقد ان الكثير من الشباب لديهم الحس الرياضي وكانوا في حاجة الى ثقل مواهبهم واكتشافهم في سن مبكرة ودعمهم ومعالجة بعض الأمور الفنية من ناحية المهارات الأساسية لكنهم لم يجدوا هذا الأمر



الذي اختلف حاليا بوجود عمل منهجي ومنظم ومدروس وليس فرديا من خلال الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي الذي أنشئ بناء على القانون 87». وأشار فليطح إلى أن الهيئة تدعم الاتحاد ماليا من خلال ميزانية سنوية تم رصدها ويطمح أن يحقق الاتحاد أهدافه في نشر الوعي الرياضي بين طلاب وطالبات المدارس خاصة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة واكتشاف المواهب في سن مبكرة ووضعهم في اكاديميات لينعكس هذا العمل على الأندية المحلية ومن بعدها المنتخبات الوطنية.



بدوره، اكد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، أن الحلقة النقاشية التي عقدت لاستعراض الخطة التشغيلية للاستراتيجية التي يطلقها الاتحاد خلال الفترة المقبلة بتواجد نجوم الجيل الذهبي في العديد من الألعاب تعد الانطلاقة الفعلية العملية لخطة ورؤية الاتحاد لإعادة الرياضة المدرسية الى سابق عهدها.