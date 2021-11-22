رحلت عن عالمنا الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة حيث كانت تتلقى العلاج منذ عدة أيام، وذلك عن عمر يناهز 86 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، بحسب وسائل إعلام مصرية.



وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات.



وكان الجمهور يطلق على الراحلة لقبين هما «سوسكا»، نسبة إلى دورها في مسرحية «العالمة باشا»، فيما كان اللقب الثاني «بكيزة هانم بنت الأصول»، وهو اسم شخصيتها في مسلسل «بكيزة وزغلول» الذي قدمته بمشاركة الفنانة إسعاد يونس، كما حققت نجاحا كبيرا من خلال العديد من الأعمال الفنية منها «مدرسة المشاغبين»، «مسرحية ريا وسكينة»، وغيرهما.



وكانت الفنانة الراحلة سهير البابلى كشفت، في لقاءات مع وسائل إعلام مصرية، عن أنه كان هناك سببان لارتدائها الحجاب عام 1992، الأول أنها تأثرت بالإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي قالت إنه كان صاحب الفضل في ذلك، مشيرة إلى أنه لم يقل لها نصا اتركى الفن أو اعتزلى، لكنه شجعها على الدقة في اختيار أدوارها.



أما السبب الثاني فقالت عنه البابلي، إنها خجلت كون ابنتها ارتدت الحجاب وهي في سن صغيرة، بينما هي كانت مهتمة بالفن، وهو ما دفعها للخوف.



والفنانة الكبيرة سهير البابلي من مواليد 14 فبراير عام 1937 مركز فارسكور بمحافظة دمياط المصرية، وقد ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية بعد حصولها على الثانوية العامة، وكان من أساتذتها حمدي غيث وعبدالرحيم الزرقاني، وإلى جانبه التحقت أيضا بمعهد الموسيقى، ودفعها المخرج المسرحي الراحل فتوح نشاطي لاحتراف الفن، وساهم في انضمامها للمسرح القومي، وهناك عملت مع نجمتي المسرح سناء جميل وأمينة رزق، وهو ما كان يضعف فرصتها في الحصول على دور البطولة.



وبعد تأسيسه فرقة «الفنانين المتحدين» عام 1966، عرض عليها المنتج المسرحي سمير خفاجي الانضمام إلى الفرقة، وهو ما حدث وشاركت في العديد من العروض المسرحية، وحققت مشاركتها في «مدرسة المشاغبين» عام 1973 نجاحا كبيرا لها، حيث جسدت خلالها شخصية المدرسة «عفت عبدالكريم».