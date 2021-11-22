ترأس رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وأمين السر بالإنابة علي المري الوفد الكويتي المشارك أمس في اجتماع الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي بدبي، الذي شهد العديد من القرارات المهمة، إذ سلط جدول الأعمال الضوء على الحركة الأولمبية في آسيا وآخر المستجدات بخصوص 4 دورات آسيوية قادمة هي: هانغتشو 2022، آيتشي-ناغويا 2026، الدوحة 2030 والرياض 2034، كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب الخاصة بالدورات الأولمبية الآسيوية أبرزها دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، كما سيناقش المجلس اليوم العديد من الجوانب الخاصة بالدورات الأولمبية الآسيوية أبرزها دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات والفنون القتالية ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب.



وكان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم قد استقبل أمس الشيخ فهد الناصر حيث جرت مناقشة مستجدات الحركة الأولمبية في البلدين، كما بحثا إمكانية تفعيل مزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين وتعزيز سبل التعاون الثنائي بما يخدم الحركة الأولمبية ويحقق الأهداف والنتائج لرياضيي البلدين.



واستعرض الطرفان أبرز وأهم الأحداث والمناسبات الرياضية المقبلة ومنها النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 9 حتى 19 يناير المقبل، باعتبارها إحدى المحطات المهمة والاستحقاقات المميزة التي تجمع الرياضيين من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.