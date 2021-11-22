الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تصل اليوم إلى مطار حمد الدولي كأس العرب لكرة القدم (قطر 2021)، استعدادا لانطلاق البطولة، حيث ستكون الكأس محط أنظار الجميع في ظل الترقب الكبير لبطل أول نسخة تحت مظلة «فيفا».



ويتزامن وصول «تروفي» إلى الدوحة مع بداية العد التنازلي لبقاء عام على انطلاق كأس العالم الأولى من نوعها في الشرق الأوسط يوم 21 نوفمبر 2022، حيث ستتنافس أفضل المنتخبات في قطر. وسيكون هذا الحدث مختلفا عن سابقيه، إذ سيتيح للجماهير فرصة اكتشاف ثقافة البلد المضيف وحضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال مرحلة المجموعات.