اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي الجيش الإثيوبي بشن هجوم جوي جديد على الإقليم الواقع شمالي البلاد، في علامة أخرى على تفاقم الحرب الأهلية في البلاد.



وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاتشو رضا، عبر «تويتر» امس إن الجيش أرسل طائرة مسيرة لمهاجمة منطقة سكنية في ميكيلي الساعة الواحدة تقريبا صباح امس بالتوقيت المحلي.



وأضاف: «لقد أصبح أسلوبا واضحا أن يستهدف (رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد) الأحياء السكنية في تيغراي كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة في ساحة المعركة».



وتواجه أديس أبابا خطر السقوط في أيدي قوات المتمردين. وتم حث سكانها على الدفاع عن أنفسهم.



وكان المبعوث الأميركي للمنطقة جيفري فالتمان موجودا في العاصمة حتى أمس الأول سعيا للتفاوض حول وقف لإطلاق النار.



وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على إثيوبيا لمدة 25 عاما قبل أن تتحول إلى المعارضة عند انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في عام 2018، وبعد ذلك عززت الجبهة قاعدة سلطتها في تيجراي.



وأدى نزاع العام الماضي بين أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حول تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب جائحة كورونا إلى أعمال العنف الحالية. ومضت تيغراي قدما في الانتخابات الإقليمية على عكس رغبات الحكومة الوطنية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 2020.