حصلت جيهان ابنة الزميل عاطف رمضان، على درجة الماجستير البحثي في العلوم الزراعية بقسم البساتين خضر بكلية الزراعة جامعة سوهاج، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (منحة علماء الجيل القادم)، دورة أحمد زويل، وذلك يوم 26 سبتمبر 2021.



وجاء عنوان رسالة الماجستير «دراسة تأثير إجهاد البرودة والجفاف على التراكيب الوراثية في الكوسة في الأراضي المستصلحة تحت ظروف سوهاج»، حيث كانت الرسالة تحت إشراف كل من أستاذ الخضر بكلية الزراعة وعميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج د.حازم عبدالرحمن عبيد الله علي، وأستاذ الخضر ووكيل كلية الزراعة للدراسات والبحوث بجامعة سوهاج د.ماهر حسن حسني، ودكتور الخضر بكلية الزراعة ونائب مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج د.سيد جبريل محمود.



كما اشتمل أعضاء لجنة المناقشة والحكم على أستاذ الخضر وعميد كلية الزراعة السابق بجامعة سوهاج د.خالد أحمد أمين الشيخ، وأستاذ الخضر وعميد كلية الزراعة السابق بجامعة أسيوط د.محمد حمام الدقيشي.



وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بكفاءة الطالبة وتميز الرسالة.



وأعربت جيهان عن شكرها لمساندة مشرفيها ودعمهم وتقديرهم لها، وكذلك شكرها لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا د.محمود صقر، ومدير مكتب منح علماء الجيل القادم بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا د.ميريت رستم.



كما تلقت جيهان التهاني من عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج د.محمد عبدالحفيظ السمان، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والأهل والأصدقاء.



وقالت انها تهدي نجاحها لوالدها ووالدتها وإخوتها لدعمهم وتشجيعهم لها.