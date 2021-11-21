سجلت الشرطة في جنوب أفريقيا ارتفاعا كبيرا وغير عادي في جرائم العنف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. وبحسب الإحصاءات، تم تسجيل أكثر من 6100 جريمة قتل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، الماضية، بارتفاع نسبته 20.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل 9556 جريمة اغتصاب في الفترة المشار إليها، بارتفاع بنسبة 7.1%.



ومن غير المعروف عدد الجرائم التي لم يتم الإبلاغ عنها.



ونقلت وسائل إعلام عن وزير الشرطة الجنوب افريقي بهيكي سيلي قوله السبت «تظهر أحدث البيانات الخاصة بالجريمة مرة أخرى، أن جنوب أفريقيا بلد عنيف».