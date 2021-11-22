أعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف جنوب السعودية ومطار نجران بأربع طائرات مسيرة.‏

وأوضحت الوزارة بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.