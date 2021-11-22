عبدالكريم العبدالله

في إطار جهود الحملة الوطنية لتطعيم كورونا بهدف احتواء انتشار الوباء وتوفير أفضل سبل الوقاية للفرد والمجتمع، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند على ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19، تقوية للمناعة ضد العدوى، ولتقليل فرص الإصابة بالفيروس ومتحوراته، ولتقليل المضاعفات والوفاة من كوفيد-19، ولتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر عرضة للإصاب.

كما أوضح السند عن إتاحة الجرعة (الثالثة) التعزيزية من لقاح كوفيد-19 للفئات العمرية فوق 18 عاما، وذلك بدون مواعيد مسبقة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ٦ أشهر من تلقى الجرعة الثانية من منصات التطعيم بمختلف أنواعها سواء كانت فايزر/بيونتك أو أكسفورد أو غيرهما من المنصات الأخرى، وبفترة أقل من 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية لبعض الفئات (مثل نقص المناعة ومرضى السرطان) وذلك بعد التقييم الطبي.

وأوضح د. السند بأن الحملة الوطنية للتطعيم تستمر في تقديم الخدمة في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض في منطقة مشرف، وذلك في قاعتي 5 و 6، من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساء، وفي يوم السبت من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.