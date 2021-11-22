أسامة أبو السعود

وجه رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري، كتابا لوزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس لبحث المشاكل المتراكمة في مستشفى الأحمدي .

وجاء في الكتاب الذي حصلت " الأنباء " على نسخة منه " أنه عند إنشاء المستشفى الجديد للقطاع النفطي كان الغرض منه معالجة السلبيات السابقة في المستشفى القديم ، وتطوير إمكانياته لزيادة القدرة الاستيعابية التطور في المنظومة الصحية المحلية و العالمية ، إلا أنه وللأسف لم يتم ذلك بل بالعكس تفاقمت المشكلات رغم الدعم اللامحدود المقدم لهم من إدارة الشركة .

وتابع كتاب رئيس اتحاد عمال البترول " وعليه نطلب تحديد اجتماع لمناقشة المواضيع التالية :

١- استمرار الازدحام وانتظار الدور في الصيدلية رغم مطالباتنا المتكررة بفتح جميع الصيدليات .



٢-صعوبة الحصول الى مواعيد مبكرة للمرضى حيث تصل البعض منها إلى 6 شهور فأكثر رغم وجود حالات طارئة.



٣- عدم استكمال قسم الطوارئ لعلاج المرضى لديهم من المستفيدين من التأمين الصحي.



4- استمرار نقص الطاقة السريرية في الاجنحة.



5- إلغاء جناح ال VIP وضمه إلى أجنحة المستشفى.



6- تكويت الوظائف الإشرافية في بالمستشفى.



7- إجبار المرضى على الذهاب المسبق إلى طب العائلة في المستشفى القديم حتى يتسنى لهم التحويل للعيادات التخصصية بالمستشفى الجديد وأخذ موعد جديد للمراجعة.