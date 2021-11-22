وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، بشأن القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام، وبشأن القرار رقم (44) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن فوة الإطفاء العام.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- هل تعتزم قوة الاطفاء العام فتح باب الالتحاق بدورة ترقية تشمل ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء مدة الخدمة دون الحصول على بعثات أو اجازات دراسية أسوةً بزملائهم رجال الشرطة لترقيتهم لرتبة ملازم؟ إذا كان الجواب بالإيجاب متى سيتم عقد الدورة؟ وإذا كان الجواب بالنفي ما أسباب عدم انعقادها؟

- كم عدد ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية دون الحصول على بعثات أو اجازات دراسية وما زالوا على رأس عملهم والذين تم تعديل بدل التشجيع الدراسي لهم دون ترقيتهم؟ وكم عدد من لم يتم تعديل وصرف البدل لهم وما هي أسباب عدم التعديل؟

- كم عدد من تقدموا بطلب اعادة تعديل بدل التشجيع الدراسي لهم من ضباط الصف الجامعيين الذين أتموا دراستهم الجامعية وحصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة دون الحصول على بعثات أو اجازات دراسية ولم تتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم؟ وكم عدد من تمت الموافقة على تعديل بدل التشجيع الدراسي لهم وكم عدد من تم رفض طلبهم؟ منذ تاريخ 1/1/2013 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.