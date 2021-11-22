عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم ال18 اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة بالرياض بمشاركة وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر العلي .

وقالت أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان، ان الاجتماع عقد برئاسة وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن عبدالله النعيمي وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد آل علي.

وذكرت انه خلال الاجتماع أعرب الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الاهتمام الكبير بالعمل العسكري المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

وأضافت ان الاجتماع تناول العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.