بدأ اليوم الاثنين الاغلاق الشامل الرابع في النمسا وسيظل ساري المفعول حتى 12 ديسمبر على الاقل.

وبموجب هذا الاغلاق سيتم اغلاق المطاعم والمقاهي والاسواق باستثناء محال المواد الغذائية والضرورية وممارسة الحركة في الهواء الطلق اضافة الى وقف جميع الفعاليات والانشطة الثقافية فيما ستبقى المدارس ورياض الاطفال مفتوحة.

وكان البرلمان الاتحادي النمساوي صادق مساء امس الاحد على لائحة الاغلاق التي أعدها وزير الصحة.

وأعلن المستشار النمساوي الكسندر شالنبرغ في وقت سابق تطبيق التطعيم الالزامي ابتداء من فبراير المقبل بسبب الارتفاع الحاد في الاصابات التي تجاوزت 15 ألف اصابة في اليوم في حين يواجه القرار صعوبات في التطبيق بعد خروج عشرات الالاف من المحتجين يوم السبت الماضي الرافضين لفرض التطعيم متهمين الحكومة باتخاذ قرارات "دكتاتورية" تمس حرياتهم الشخصية.

يذكر ان 65 بالمئة من المواطنين النمساويين تلقوا جرعتين من التطعيم بينما لا يزال حوالي مليوني مواطن يرفضون التلقيح اضافة الى مليون دون سن 12 عاما غير مشمولين بالتطعيم بعد.