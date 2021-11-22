تقدم النائب أسامه المناور باقتراح بقانون بشأن قصر تعيين شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات والبعثات الدبلوماسية خارج الدولة على الكويتيين بعد الاطلاع على الدستور .



مادة أولى)

تنهي جميع التعاقدات المبرمة بين ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الخارجية أو أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية مع أشخاص من جنسيات أجنبية للعمل في أ أي من

السفارات أو الهيئات أو البعثات الدبلوماسية في الخارج سواء بأجر ثابت أو منقطع أو براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل أو من خلال تكليف أو عمل دائم بانتهاء مدة العقد بعدم تجديده أو بقوة أحكام هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره أيهما أقرب .

مادة ثانية)

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف التي سيتم انهاء التعاقد مع شاغليها من حاملي الجنسية

الأجنبية حسب أولوية التقديم , وفي حال عدم وجود طلبات للعمل في تلك الوظائف يتم الاعلان عن توفرها للعلم بها من قبل الراغبين في العمل من الكويتيين وحديثي التخرج وممن

يرغبون في التسجيل عبر ديوان الخدمة المدنية , ويكون ذلك

خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون .

(مادة ثالثه)

في حال عدم تقدم من تتوافر فيهم الشروط للترشح للوظائف الشاغرة أو الاعتذار عن الترشيح يتم الإعلان عن

دورة تأهيلية لمن لا تتوفر فيهم الشروط ويعين من يجتاز تلك

الدولة في الوظيفة الشاغرة .

(مادة رابعة)

الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها من قبل المواطنين والمواطنات الكويتيات , يجوز تعيين الأجانب لها بصفة موقتة.