استدعاء زمان لأمن الدولة والتحقيق معها إثر تصريحات ضمن تخصصها يؤثر على هيبة الدولة ويثير الذعر بين المواطنين

أصدرت 23 جمعية من جمعيات النفع العام بيانا مشتركا أعربت فيه عن دهشتها من استدعاء أمن الدولة لرئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وعضوة هيئة التدريس في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت د.صفاء زمان، والتحقيق معها في النيابة العامة على خلفية تصريحاتها حول الأمن المعلوماتي ضمن تخصصها، مطالبة في بيان لها بإنشاء جهاز خاص لإدارة المخاطر والأمن السيبراني لمواجهة أي حوادث تطرأ في المستقبل وفق النهج الاستباقي بدلا من التعاطي معها وفق ردات الفعل، وفيما يلي نص البيان:

فوجئنا كما فوجئ الكثيرون بخبر استدعاء أمن الدولة وتحقيق النيابة العامة مع د.صفاء زمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت إلى التحقيق على خلفية تصريحاتها حول الأمن المعلوماتي للكويت والتحقيق معها كمتهمة حول ما أدلت به من معلومات ضمن تخصصها، معتبرين أن هذا الحديث يؤثر على هيبة الدولة ويهز العلاقات مع بلد شقيق ويثير الذعر بين المواطنين.



وقال البيان: إننا إذ نأسف من عدم تمتع الجهات الأمنية بالثقة الراسخة بمتانة هيبة الدولة، أو أن يكون تقديرها للعلاقات مع الدول الشقيقة بهذا الضعف، عوضا عن التعامل مع شخصية أكاديمية بهذه الطريقة غير اللائقة، إننا نؤمن نحن جمعيات النفع العام الموقعة أدناه بأن حرية التعبير حق كفلته المادة (36) من الدستور الكويتي والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وكم كنا نتمنى أن تتعامل الجهات الحكومية التي حركت الشكوى بالمسؤولية المطلوبة وتوضح ملابسات الموضوع بكل شفافية وحيادية.



وإن كنا نأمل بعدم المساس بالمكانة العلمية للدكتورة صفاء وإسقاط تلك التهم الموجهة إليها، فإننا ندعو الحكومة إلى إنشاء جهاز خاص لإدارة المخاطر والأمن السيبراني ليكون صمام أمان وطني لمواجهة أي حوادث تطرأ في المستقبل وفق النهج الاستباقي بدلا من التعاطي معها وفق ردات الفعل.



حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.



الجمعيات الموقعة على البيان:



١- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

٢- جمعية الخريجين الكويتية

٣- جمعية المحامين الكويتية

٤- رابطة الاجتماعيين

٥- جمعية الشفافية الكويتية

٦- جمعية الدكتور الكويتية

٧- الجمعية الاقتصادية الكويتية

٨- الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية

٩- الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

‏١٠- الجمعية الكويتية للعمل الوطني

١١- جمعية الثقافة الاجتماعية

١٢- الجمعية الكويتية للتراث

١٣- جمعية الإصلاح الاجتماعي

١٤- الرابطة الوطنية للأمن الأسري

١٥- الجمعية الكويتية لجودة التعليم

١٦- الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية

١٧- جمعية الحرية الكويتية

١٨- جمعية حماية المستهلك

١٩- الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال

٢٠- الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

٢١- جمعية ريادة الأعمال التنموية

٢٢- الجمعية الكيميائية الكويتية

٢٣- الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي.