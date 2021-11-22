قالت كارولين ايدشتادلر وزيرة الدولة النمساوية للشئون الأوروبية، إن الحكومة تخطط لفرض عقوبات لمن يرفض التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 3600 يورو.

وأضافت ايدشتادلر- في تصريحات صحفية، إن الحكومة غير راضية عن معدل التطعيم الحالي، معربة عن أسفها الشديد لمظاهرات، ضد قيود كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ النمسا إغلاقا عاما، غدا الاثنين، يستمر 3 أسابيع بعد ارتفاع قياسي في الإصابات اليومية وصل إلى نحو 15 ألف إصابة.

من جانبه، أشاد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا بجهود رجال الأمن في مواجهة المظاهرات الحاشدة ضد قيود كورونا، بعد تطورها إلى اشتباكات مع رجال الأمن.

وقال نيهمر - في مؤتمر صحفي- إنه تم تحرير 400 محضر اعتداء على رجال الأمن في مظاهرات الأمس إضافة إلى مخالفات تدابير كورونا.