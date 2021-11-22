تقيم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصص لجامعة الدول العربية حفل "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي" يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وتحت رعايتها.

وفاز بالجائزة من مصر: جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، ومؤسسة "اسمعونا"، ومؤسسة التنمية والعون الإنساني "إنسان آيد"، ومؤسسة "جوساب" لتنمية المجتمع، ومؤسسة "علمني"، وجمعية "قبس من نور".

والجمعيات الفائزة من بقية الدول العربية، هي: جمعية منشية المزار الجنوبي الخيرية وجمعية مبرة معان الخيرية "من الأردن"، مؤسسة نور دبي وجمعية الشارقة الخيرية من الإمارات، جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية "من البحرين"، جمعية إعانة الأطفال المصابين بداء السرطان "من الجزائر"، الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم وجمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة "من السعودية"، برنامج الصحة الإنمائي والمنظمة السودانية للعون الإنساني "سها" ومنظمة "لبنة" لتنمية وبناء قدرات المرأة "من السودان"، جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيًا "من المغرب"، مؤسسة "روابي الخير" التنموية "من اليمن"، الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية من فلسطين جمعية "نساء بيتا" التنموية وجمعية الكفيف الخيرية "من تونس".