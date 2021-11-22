بيع غيتار كان يملكه إريك كلابتون في مقابل 625 ألف دولار، وهو أعلى سعر سُجل خلال مزاد أقيم الجمعة والسبت على قطع تخصّ عدداً من أبرز نجوم موسيقى الروك وقاربت إيراداته خمسة ملايين دولار، على ما أعلنت دار "جوليانز" للمزادات.

لكنّ هذا الرقم أدنى بكثير من المبلغ القياسي الذي حققه غيتار عائد لمغني نيرفانا كورت كوباين استخدمه الأخير خلال حفلة "ام تي في انبلاغد" الشهيرة سنة 1993 (6 ملايين دولار في مزاد لدار "جوليانز" العام الماضي).

وقد أثار أسطورة الروك والبلوز إريك كلابتون جدلا منذ بداية جائحة كوفيد-19 من خلال مواقفه المناهضة للتلقيح ورفضه تدابير الإغلاق العام.

ومن بين آلالات الأخرى في المزاد، غيتار من نوع "غيبسون إكسبلورر" استخدمه العازف ذي إيدج مع فرقة "يو تو" سنة 1976، وقد بيع في مقابل 437 ألفا و500 دولار، إضافة إلى غيتار آخر من نوع "فندر ستراتوكاستر" استخدمه الموسيقي في فرقة "بينك فلويد" ديفيد غيلمور، وقد بيع في مقابل 200 ألف دولار.

وشهد المزاد بيع حوالى ألف قطعة مختلفة استخدمها مشاهير كثر بينهم "بيتلز" و"غانز ان روزس" و"نيرفانا" ومايكل جاكسون وإيمي واينهاوس وويتني هيوستن وليدي غاغا وإلفيس بريسلي و"رولينغ ستونز"